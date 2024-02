Beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Rheinuferstraße (Mitte) hat ein 27-jähriger Autofahrer einen gleichaltrigen Fahrradfahrer erfasst. Dieser stürzte durch die Kollision, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1900 Euro geschätzt. Auch in der Mannheimer Straße (Oggersheim) wurde am Dienstag gegen 0.20 Uhr ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Ein 45-Jähriger Autofahrer hatte dem 41-Jährigen die Vorfahrt genommen und ist mit ihm kollidiert. Dadurch stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.