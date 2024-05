Ein 40-Jähriger und seine neun Jahre alte Tochter sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Oggersheim leicht verletzt worden. Eine 86-jährige Autofahrerin erfasste die beiden wartenden Radfahrer mit ihrem Wagen an einer Kreuzung. Nach Polizeiangaben waren Vater und Tochter gegen 13.10 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Weimarer Straße in Richtung Dürkheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung Weimarer/Egellstraße bog eine 86-jährige Autofahrerin von der Egellstraße nach links in die Weimarer Straße in zu engem Bogen ab. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit den stehenden Radfahrern. Der 40-Jährige und seine Tochter wurden vom Rettungsdienst versorgt.