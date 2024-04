Einmal mit der Staatsphilharmonie auf der Bühne stehen – das ist für musikalisch begabte Laien aus der Region jetzt möglich. Für die Zorbas-Suite von Mikis Theodorakis werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht.

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat sich nun zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt der Region musikalisch-künstlerisch aufzugreifen. Das in Ludwigshafen ansässige Orchester hat dafür schon viele Ideen entwickelt, darunter die Metropol-Konzerte und das Festival „So klingt LU“. Für die Aufführung der Zorbas-Suite soll ein Projektchor entstehen. Mitmachen können gerade auch Laien. „Freude am Singen und etwas Zeit zum Proben“ sollte man mitbringen, heißt es in einem Rundschreiben der Staatsphilharmonie, das zuerst an die Chöre der Region ging. Aber auch Menschen, die nicht in Chören mitsingen, sind willkommen.

Die Musik ist weltbekannt: Für den Film „Zorbas, der Grieche“ schrieb Mikis Theodorakis 1964 die Filmmusik. Seither ist der Sirtaki als typisch griechischer Tanz mit typischem Klang und Rhythmus ein Begriff geworden. Gesungen werden Auszüge aus der Zorbas Suite. Das ist eine Bearbeitung der Filmmusik, die Mikis Theodorakis selbst gestaltet hat für die Festspiele der Arena die Verona. Erstmals aufgeführt wurde die Ballettmusik mit Chören 1988.

Die Proben des Projektchors werden am Freitag, 3. Mai, und Montag, 13. Mai, jeweils ab 19 Uhr in der Philharmonie in Ludwigshafen sein. Zusammen mit dem Orchester wird am Mittwoch, 22. Mai, ab 20 Uhr in der Philharmonie geprobt, und dann noch einmal am Freitag, 24. Mai, ab 18.30 Uhr im Rosengarten in Mannheim. Die Aufführungen werden am Freitag, 24. Mai, im Rosengarten und am Samstag, 25. Mai im Ludwigshafener Pfalzbau sein. Chorleiterin ist Christiane Michel-Ostertun, die künstlerische Gesamtleitung liegt bei Dirigent Garret Keast.

Noch Fragen?

Interessierte Sänger können sich bei Alice Will von der Staatsphilharmonie per E-Mail an will@staatsphilharmonie.de oder unter Telefon 0621/5990911 melden und bekommen dann weitere Informationen, Noten und Links zu Hörbeispielen.