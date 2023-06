Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Irgendwo in Lu“ sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Oppau Thorsten Zinnall getroffen. Der 58-Jährige ist gebürtiger Frankenthaler, lebt aber schon seit 1971 in Edigheim.

Oppau und Edigheim haben ihre ganz eigene Identität. Hat man da als Frankenthaler weniger Berührungsängste?

Ich habe damit keine Probleme. Ich kenne auch sehr viele