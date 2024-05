Unbekannte sind am Sonntag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Knollstraße (Süd) eingebrochen. Laut Polizei entwendeten die Diebe Bargeld und Schmuck im Wert von zirka 1300 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.