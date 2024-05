Das Wilhelm-Hack-Museum bietet auch dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Dieses Mal dreht sich alles um Luft, Wasser, Sonne und Licht, teilt das Wilhelm-Hack-Museum mit. Diese Elemente sind zwar bekannt, aber wie werden sie in der Kunst dargestellt? Wie kann man sie sichtbar machen? Mit diesem Fokus können die Kinder eine Woche lang mit verschiedenen Materialien und Farben experimentieren, um das herauszufinden. Das Programm läuft von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf 190 Euro pro Kind, beziehungsweise 150 Euro für ein Geschwisterkind und beinhalten Material und Mittagessen. Die Teilnehmerzahl ist auf mindestens 15 und maximal 23 Kinder beschränkt. Für dieses Kursangebot ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist verbindlich. Diese erfolgt per E-Mail an die Adresse anmeldung.whm@ludwigshafen.de. Das Anmeldeformular kann auf der Website www.wilhelmhack.museum abgerufen werden.