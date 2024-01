Mit Dackelblick auf Verbrecherjagd? Vielleicht hat der kleine Welpe, der am Freitag bei der Polizei in Oppau abgegeben wurde, ja noch eine große Karriere vor sich. Die Polizisten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 haben den kleinen Kerl auf jeden Fall auf Anhieb ins Herz geschlossen. Aber er ist ja auch putzig.

Warum der acht bis zehn Wochen alte Hunde herrenlos auf der Pettenkofer Straße im Hemshof unterwegs war, ist noch nicht bekannt. Zum Glück hat ihn ein 30-Jähriger gefunden und bei der Polizei abgegeben. Die hat ihn – nachdem noch ein Erinnerungsfoto gemacht wurde – der Tierrettung übergeben. Wer den Welpen vermisst oder den Halter kennt, kann sich an die Stadt Ludwigshafen unter Telefon 0621 504-2404 oder per E-Mail an fundbuero@ludwigshafen.de sowie an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de wenden.

Vielleicht findet sich ja der Besitzer bald wieder. Und besucht mit dem kleinen Kerlchen auch mal wieder die Oppauer Polizei. So ein süßer Dackelblick ist bestimmt gut fürs Betriebsklima. Und wer weiß, vielleicht klappt’s ja auch mit der Karriere als Polizeihund. Früh übt sich ...