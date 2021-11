Mit einem Sieg im letzten Vorrunden-Heimspiel hat der TTV Mutterstadt die Tabellenführung der Ersten Tischtennis-Pfalzliga übernommen. Eine Spielklasse darunter haben der TTC Oggersheim II und der TTC Oppau II einen Rückstand gedreht. Mutterstadt II verlor hingegen.

Mit einem 9:6-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TTC Burrweiler hat der TTV Mutterstadt die Spitzenposition der Ersten Pfalzliga erobert. Das Team um Frank Schulz fand zunächst nicht ins Spiel und lag nach den Doppeln 1:2 zurück. Doch fünf Einzelsiege in Folge brachten den TTV schnell wieder in die Erfolgsspur. Karl-Heinz Klapper, der erstmals in dieser Saison für Mutterstadt zum Schläger griff, musste eine Schlappe im ersten Einzel hinnehmen. „Dem 8:3-Zwischenstand folgten mehrere Niederlagen und der komfortable Vorsprung schmolz dahin“, ärgerte sich Schulz über die kurze Schwächephase seines Teams: „Erst im letzten Einzel gelang es dann Kalli Klapper, sich gegen Christoph Ackermann durchzusetzen und den 9:6-Endstand herzustellen.“

In der Zweiten Pfalzliga verteidigte der TTC Oggersheim II mit einem 9:5-Erfolg beim ASV Harthausen die Tabellenführung. Zunächst gingen die Gäste 3:1 in Führung, doch dann drehte der TTC die Partie mit sieben Siegen in Folge. Die kurze Aufholjagd des ASV beendete Ruben Landherr mit dem neunten Punktgewinn.

Einen totalen Fehlstart erwischte der TTV Mutterstadt II bei der 6:9-Niederlage im Kellerduell gegen die TSG Haßloch: Schnell lag der TTV 0:5 hinten. „Dieser Rückstand war fast schon unser Genickbruch“, erkannte Benjamin Höll. Zwar kämpfte sich Mutterstadt mit vier Siegen am Stück noch einmal zurück ins Spiel, doch konnten im Anschluss nur noch Christoph Ebeling und Christian Maisel Punkte beisteuern.

Auch der TTC Oppau II erwischte einen Fehlstart und lag nach den Doppeln 0:3 zurück. Allerdings münzten die Gastgeber die Partie gegen die TTF Frankenthal III anschließend noch in einen 9:5-Sieg um.