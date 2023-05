Der Name Carl Bosch verpflichtet. Seit zehn Jahren engagiert sich das Ludwigshafener Gymnasium als Partnerschule der naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ der Klaus Tschira Stiftung. Die Stiftung bedankte sich für das langjährige Engagement nicht nur mit einer Gedenkplakette.

„Wir wollten es einfach mal ausprobieren“, erinnerte sich die stellvertretende Schulleiterin Christine Rieger über die Anfänge. „Und dann haben wir uns beim ersten Mal gleich völlig übernommen“, muss sie bei der Erinnerung herzhaft lachen. Im Bühnenprogramm sei man bei der Premiere im Mannheimer Luisenpark ebenso vertreten gewesen, wie bei der Mitmachstation als Kernaufgabe und einer musikalischen Aufführung. Mittlerweile ist die Schule weiter, überzeugt Jahr für Jahr bei Explore Science mit spannenden Experimenten für die Besucher. „Wir haben gemerkt, dass es super zu uns passt.“

Zumal man sich mittlerweile auf die Freizeitwiese konzentriere, wo normalerweise das Programm für Kindergärten und Grundschulen geboten wird. „Die sind mit unheimlicher Begeisterung dabei und wir selbst können mit allen Jahrgangsstufen kommen“, sagt Rieger, die das Explore Science Projekt von Anfang an betreut hatte. In diesem Jahr muss sie sich ein wenig umgewöhnen, denn durch die Bundesgartenschau (Buga) kann nicht der Luisenpark bespielt werden. Die Großveranstaltung der Klaus Tschira Stiftung weicht deshalb auf den Herzogenriedpark aus.

Erste Auszeichnung

Das Konzept bleibt jedoch erhalten: Mit spannenden Experimenten, Schülerwettbewerben und Bühnenvorführungen soll möglichst früh die Freude an naturwissenschaftlichen Themen geweckt werden, erklärte Lilian Knobel, Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung. „Das Feuer muss in der neunten oder zehnten Klasse schon brennen.“ Die Partnerschulen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein, denn niemand könne Physik oder Chemie so gut in der Sprache der Kinder und Jugendlichen erklären wie ein Gleichaltriger.

Deshalb erhielt das Carl-Bosch-Gymnasium als erste Schule in der Metropolregion die Dankplakette für das zehnjährige Engagement. Und auch einen Scheck hatte Kobel dabei, für den Schulleiter Eric Nykiel sicher Verwendung im Sinne der Schulgemeinschaft finden wird. Denn das Carl-Bosch-Gymnasium werde sich weiter für Explore Science engagieren.

Unterwasserwelt geplant

Mittlerweile sind längst nicht nur die naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften der Schule eingebunden. „In diesem Jahr erhalten wir Unterstützung aus dem Kunstbereich“, verriet Dagmar Froeba. Dieser werde den Stand der Ludwigshafener in eine Unterwasserwelt verwandeln, in der sich die Besucher mit mehreren mathematischen Rätseln auf Schatzsuche begeben sollen. „Gerade in den ungewöhnlichen Kombinationen liegt der Zauber der Projektarbeit“, freute sich auch Schulleiter Nykiel. „Hier lernen die Schüler untereinander nach thematischen Vorgaben und weniger fachbezogen.“ So profitiere auch die Schule von der Zusammenarbeit mit der Klaus Tschira Stiftung und Explore Science – in diesem Jahr vom 21. bis 25. Juni im Herzogenriedpark. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist Mathematik.