Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp 1200 Radler haben sich in Ludwigshafen an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt. Sie sind insgesamt 259.243 Kilometer geradelt und haben damit rund 38 Tonnen CO2 eingespart. Und die Gewinner sind ...

Großer Erfolg für die Aktion „Stadtradeln“ in Ludwigshafen: In der Zeit von 6. bis 27. September haben sich insgesamt 1174 Menschen in der Stadt beteiligt und sind dabei 259.243 Kilometer