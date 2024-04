Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Belastung der Ludwigshafener Luft mit Schadstoffen geht zurück. Die gemessenen Konzentrationen von Feinstaub an den Messstellen in Oppau, der Heinigstraße (Mitte) und in Mundenheim sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, wie ein Bericht des städtischen Fachbereichs Umwelt und Klima im Umweltausschuss des Stadtrats vor Kurzem gezeigt hat.

An der Messstelle mit den höchsten Werten auf dem Mittelstreifen der vielbefahrenen Heinigstraße in der Innenstadt war im Jahr 2003 im Fall des Feinstaubs PM10 (Partikelgröße