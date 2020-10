Die Premieren-Saison stand für die Spielgemeinschaft (SG) Post SV Ludwigshafen/Kaiserslautern unter keinem guten Stern. Die Runde wurde wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen – und so ganz rund lief die Kugel beim Zweitligisten auch nicht. Die zweite Runde steht unter bestimmten Vorzeichen.

Ludwigshafen. Der achte Platz sprang für die Zweitliga-Keglerinnen der SG Ludwigshafen heraus. Es hätte mehr sein können, ja sollen. Denn: Die Mannschaft hat den besten Gesamtschnitt erzielt. Potenzial steckt demnach im Team. Doch oft fehlte das letzte Quäntchen Glück. So gingen viele Spiele knapp verloren. Doch die Fakten stimmen Sportwartin Birgit Müller zuversichtlich. Deshalb hat sie ein ambitioniertes Saisonziel ausgegeben. Im oberen Drittel soll die Mannschaft mitspielen. Zugang Stefanie Held von der TSG Kaiserslautern gilt als Verstärkung. Dafür aber nimmt Jasmin Wojt für die neue Runde eine Auszeit. Beim Schlusslicht der Abbruchsaison DSKC Eppelheim II, ist zum Auftakt ein Erfolg Pflicht (Sonntag, 14 Uhr, Classic-Arena Eppelheim).

Neuer Anlauf in Zweite Liga

2014 sind die Herren des Post SV Ludwigshafen aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen. Nun nimmt der Post SV Ludwigshafen nach fünf Spielzeiten in der Regionalliga wieder einen Anlauf, um auf die nationale Ebene zurückzukehren. Der vierte Platz vorige Saison stimmt zuversichtlich. „Nach unserer besten Regionalliga-Saison überhaupt wollen wir jetzt, trotz der langen Pause, diesen Schwung wieder aufnehmen und auf jeden Fall wieder in der Spitzengruppe mitspielen“, sagt Sportwart René Böhme. Er geht aber davon aus, dass es trotz des Aufstiegs der SG Mainz/ Essenheim eine spannende Saison ohne echten Favoriten wird, denn TuS Gerolsheim II, TSG Haßloch und SG KSG/SG Zweibrücken seien nicht zu unterschätzen. Beim SKC Monsheim II startet der Post SV am Sonntag, 9.30 Uhr, Bürgerhaus Großkarlbach.