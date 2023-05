Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weiberfasnachtsparty am Donnerstagabend in der Eberthalle war ein voller Erfolg. Rund 2000 Besucher, in zumeist aufwendigen Verkleidungen, belebten die Halle und hatten Spaß ab der ersten Minute. Großen Anteil daran hatte eine Band aus Assenheim.

Wahrsagerinnen, Könige, eine leuchtende Sphinx und zahlreiche Märchenfiguren tummelten sich in der Halle und auf den Fluren. Häufig waren Gruppen in einheitlicher Verkleidung erschienen.