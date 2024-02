Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Ludwigshafener Norden stehen in diesem Jahr einige Projekte an: Das Gesundheitszentrum in Oppau soll bis Jahresende öffnen. In Edigheim wird es Grabfelder mit neuen Bestattungsformen und in der Stadtbibliothek ein neues Bürgerzentrum geben. Doch Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) beschäftigen auch weiterhin zwei Sorgenkinder in der Pfingstweide.

Frank Meier blickt zufrieden auf den Rohbau des Ärztezentrums an der Horst-Schork-Straße am Oppauer Ortsrand. Nach zehn Jahren Diskussionen ist im vergangenen Juli der Baustart für das Gesundheitszentrum