Um Klarheit im komplexen Thema Nachlassregelung, Erbengemeinschaften und Pflichtteile zu schaffen, veranstaltet die Sparkasse Vorderpfalz die Vortragsreihe „Erben und Vererben“.Die 24. Veranstaltung dieser Reihe findet am Dienstag, 14. Mai, im Julius-Hetterich-Saal in Maudach, Grünstadter Straße 2, statt. Die Türen öffnen sich um 18 Uhr, das Programm beginnt um 18.30 Uhr. Martin May, Leiter Generationenmanagement bei der Sparkasse, sagt: „Eine durchdachte Nachlassplanung ist entscheidend, um den eigenen Wünschen gerecht zu werden und gleichzeitig einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.“ Die Veranstaltung richte sich an Erblasser, Erben und jene, die ihre Nachfolge sorgfältig planen möchten.

„Teilnehmern bieten wir nicht nur Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären“, so May. Bei der Veranstaltung wird Nina Lenz-Brendel, Fachanwältin für Erbrecht, Einblicke ins Erbrechts bieten. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt sind. Anmeldung unter Telefon 0621 5992-2333.