An der Kreuzung Bad-Aussee-Straße/Bürgermeister-Trupp-Straße in Oppau hat am Sonntag gegen 6.40 Uhr der Fahrer eines Linienbusses die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet. Es kam nach Angaben der Polizei zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.