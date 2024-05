Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Meist wird Voodoo mit schwarzer Magie und kleinen Stechpuppen in Verbindung gebracht. Dabei ist es in erster Linie eine anerkannte Religion. In der „Maquis Mami Wata“-Galerie in der Mannheimer Neckarstadt-West wird nun mit den Schadenszauber-Stereotypen gebrochen und aufgezeigt, wie in der synkretischen Religion bis heute Sklaverei, Kolonialisierung und Diaspora widerspiegeln.

An der weißen Wand hängen farbenfrohe Stoffe. Textile Kunsthandwerke aus Benin, die Geschichten erzählen. Von Begegnungen, die nicht gerade friedvoll sind. Bewaffnete, rosahäutige Männer