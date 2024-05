Am frühen Dienstag gegen 3 Uhr ist ein Anwohner der Straße Am Weidenschlag ( Oggersheim) durch ein lautes Geräusch geweckt worden. Als er aus dem Fenster schaute, stellte er fest, dass sein an den Fahrradständern vor seinem Haus angeschlossenes E-Bike im Wert von 3000 Euro weg war, wie die Polizei weiter berichtet. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2403 entgegen.