Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Peng! Da wird die arme Frau Birnbaum auf der Bühne erschossen, zu Klängen von Franz Liszt. Dabei haben sich die beiden Sängerinnen doch am Anfang der Show noch so gut verstanden. Das Schellack-Orchester der Staatsphilharmonie hat im Mannheimer Capitol die Unterhaltungskunst der 1920er- und 1930er-Jahre in einer vergnüglichen Stunde zu neuem Leben erweckt. Das war Teil zwei des Festivals „Modern Times“.

Erst war alles noch eitel Sonnenschein. „Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin“, damit ging es los, und die Sängerinnen Ilona Schulz und Elsbeth Reuter, beide im