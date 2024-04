Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Räuber“ sind los! Nicht die von Schiller, sondern in Giuseppe Verdis Opern-Version als „I masnadieri“. Am 13. April und in konzertanter Form im Musensaal des Mannheimer Rosengartens. Warum das Zuhören sich lohnt.

Konzertant hörte man diese italienischen „Räuber“ schon einmal im Juli 2003 als Beitrag des Mannheimer Nationaltheaters zu den damaligen Schillertagen. Dirigieren wird