Ein randalierender Mann in Mitte ist der Polizei am Dienstag gegen 9.30 Uhr gemeldet worden. Der 31-Jährige hatte in der Wredestraße unvermittelt gegen das Auto eines 51-Jährigen getreten. Als er von Passanten angesprochen wurde, habe der 31-Jährige sein Fahrrad mehrfach gegen das Auto gestoßen, teilt die Polizei mit. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend habe sich der 31-Jährige in unbekannte Richtung entfernt. Wenig später wurde eine Person gemeldet, die in der Buslinie 75 randaliere und den Busfahrer mit einem Messer bedrohe. Hierbei handelte es sich ebenfalls um den 31-Jährigen. Polizisten trafen ihn kurz darauf im Bus an und nahmen ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Das Küchenmesser wurde sichergestellt. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.