„Rechtlich ist dort sicher alles okay, aber niemand ist mit der Situation zufrieden“, schimpfte Eva Kraut (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Friesenheim. Grund für den Unmut der Genossin ist die Situation am Ruthenplatz. Die Verwaltung hatte dort einen Zebrastreifen abgefräst, weil drei dieser Fußgängerübergänge innerhalb von 60 Metern eher für Verwirrung, als für eine Verkehrsberuhigung sorgen, so die Begründung. Eine Argumentation, der weder der Ortsbeirat noch die Bürger folgen konnten. „Mir hat ein Bürger umfangreiches Bildmaterial zugeschickt“, berichtete Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Darauf sei zu sehen, wie eine Frau mit Rollator einen zugeparkten Zebrastreifen überqueren wollte, sowie ein Kleinkind, das sich seinen Weg durch den zugeparkten Seitenrand bahnen musste. „Sporadische Kontrollen helfen hier nicht mehr weiter“, schimpfte Henkel, der sich eine dauerhafte und gute Lösung für die Fußgänger erhofft. Ein abgefräster Fußgängerüberweg könne dies nicht sein, bilanzierte er.