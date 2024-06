Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntag gegen 19.50 Uhr bei einem Unfall in der Zollhofstraße leicht verletzt worden. Der 18-Jährige und ein 30-jähriger Autofahrer waren laut Polizei in gleicher Richtung auf der Zollhofstraße in Richtung Rheinallee unterwegs. Bei einem Spurwechsel übersah der 30-Jährige den auf gleicher Höhe fahrenden Rollerfahrer und kollidierte mit ihm. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.