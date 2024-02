Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in West lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau stieß gegen 18.45 Uhr im Kreuzungsbereich Rohrlach-/Frankenthaler Straße mit einem Auto zusammen. Der 29-jährige Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,0 Promille. Laut Polizei habe es auch keine weiteren Anzeichen von Fahruntüchtigkeit gegeben. Während der Unfallaufnahme wurde die von zahlreichen Schaulustigen gesäumte Kreuzung gesperrt. Es kam aber zu keinen größeren Beeinträchtigungen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hierzu wurde von der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter beauftragt. Zur Rekonstruktion des Unfalls bittet die Polizei um Hinweise: Telefon 0621 963-2222. E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.