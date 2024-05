Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Mannheim-Neckarau hat es laut Polizei mehrere Verletzte gegeben. Ein 39-Jähriger war mit einem VW auf der Casterfeldstraße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs, als er einen vor einer roten Ampel haltenden Smart übersehen haben soll. Trotz Vollbremsung und Ausweichversuchs prallte der VW auf den Wagen. Durch die Kollision verletzte sich die 33-jährige Smart-Fahrerin nach Polizeiangaben schwer, der 39-Jährige sowie zwei weitere Insassen des VW leicht. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 17.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.