Eine 59-Jährige ist am Montag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Rheingönheim mit einer bislang Unbekannten in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die Unbekannte die 59-Jährige und verletzt diese hierdurch leicht, so die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch.

Warum es zu dem Streit kam und um wen es sich bei der Unbekannten handelt, wird aktuell ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt: „Haben Sie die Auseinandersetzung beobachtet?“ Hinweise nimmt demnach die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.