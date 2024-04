Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) spülen die Trinkwasserrohre in Mitte und Maudach. Die Spülungen finden in Mitte von Mittwoch, 3. April, bis Freitag, 19. April, statt. Von Montag, 22. April, bis Freitag, 17. Mai, erfolgt die Spülung der Rohre in Maudach. Die regelmäßigen Rohrnetzspülungen sind laut TWL notwendig, um Ablagerungen zu entfernen und die Qualität des Trinkwassers zu sichern. Aufgrund der Arbeiten könne es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen durch Druckschwankungen und zu unbedenklichen Trübungen des Wassers kommen.

Bei eventuellen Störungen können sich Anwohner unter Telefon 0621 505-1111 melden.