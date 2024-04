Kurz vor Ablauf der Frist hat Tobias Hook seine Kandidatur für das Ortsbürgermeisteramt in Altrip erklärt. Der 61 Jahre alte Architekt tritt als unabhängiger Bewerber an und reichte am Montagabend mehr als die 60 notwendigen Unterstützerunterschriften bei der Verbandsgemeindeverwaltung ein.

Hook ist kommunalpolitisch kein Unbekannter: Er wollte vor rund fünf Jahren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen werden, schied jedoch wie drei andere Mitbewerber im ersten Wahlgang aus. In dieser Legislaturperiode rückte er für den Bundestagsabgeordneten Armin Grau in den Verbandsgemeinderat nach. In diesem Gremium gehört er der Grünen-Fraktion an. Die Kandidatur um das Ortsbürgermeisteramt im Altrip verfolgt er aber ohne Unterstützung einer Partei. „Ich habe mich relativ spät dafür entschieden“, begründet Hook und führt aus, dass eine Partei-Nominierung deshalb nicht mehr möglich gewesen sei.

Hook will Ortsbürgermeister von Altrip werden, weil er sich der Gemeinde „extrem verbunden fühlt und etwas bewegen möchte“. „Altrip ist Herzblut, es gibt einiges zu tun“, sagt er. Er ist außerdem der Meinung, dass er „eine Alternative“ sein und sein Fachwissen als Diplom-Ingenieur einbringen könne. In der Vergangenheit habe er das schon getan, in dem er im Sommer bei extremer Hitze eine Bewässerungsaktion gegründet habe, nennt Hook ein Beispiel.

Die Wahl findet am 9. Juni statt. Amtsinhaber Volker Mansky (parteilos) tritt ebenfalls an und bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.