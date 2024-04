Ohne Medaillen blieben am Wochenende bei den deutschen Ringermeisterschaften der U 17-Junioren in Ladenburg (Freistil) und Stralsund (griechisch-römischer Stil) die drei Teilnehmer aus der Vorderpfalz.

Der letztjährige deutsche Vizemeister der B-Jugend, Musa Günes (VfK Schifferstadt), erreichte in Ladenburg bei den Freistil-Titelkämpfen in der 60-Kilo-Klasse (33 Teilnehmer) immerhin die Finalrunde, wo er im Kampf um Platz fünf gegen Henry Lamitschka (RV Lübtheen) eine Schulterniederlage erlitt und Sechster wurde. Günes gewann zuvor gegen Yahya Sebyer (ASV Ladenburg), Lian Marcel Both (KSV Aalen), Ianis Buzan (TuS Adelshausen) und Andreas Hocheder (SC Anger), verlor aber gegen Dario Fischietti (RKG Freiburg) und Jason Keil (RG Lahr) und wurde in seinem Pool Dritter.

Für die beiden Brüder Artur und Rheinland-Pfalz-Meister Edgar Richter (beide KSC Friesenheim) war der Start bei den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil im fernen Stralsund an der Ostsee eine Lehrstunde. In der 55-Kilo-Klasse belegte der 15-jährige Artur Richter unter 17 Teilnehmern mit einem Sieg gegen Lew Heibel (PSV Neubrandenburg) und zwei Niederlagen gegen Aaron Wucherer (AB Wurmlingen) und Christiano Liebzeit (AV Reilingen) am Ende den zwölften Platz. Sein 16-jähriger Bruder Edgar verlor in der 60-Kilo-Klasse seine beiden Kämpfe gegen Melchior Wojciechowski (RSV Hansa Frankfurt/Oder) und Sultan Muhametow (Wacker Burghausen) und wurde 16. unter 19 Teilnehmern.