Am 14. Februar ab 17 Uhr findet wieder eine Veranstaltung zur weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ für ein Ende der Gewalt gegen Mädchen und Frauen sowie für Gleichstellung statt. Wildwasser und Notruf Ludwigshafen, das Frauenhaus, der Internationale Frauentreff, das Projekt „#Catcalling“ der Caritas, die Interventionsstelle sowie Solwodi haben die Veranstaltung in Ludwigshafen auf die Beine gestellt. Die Aktion startet nach Angaben der Veranstalter um 17 Uhr am Rathaus mit einem Demozug, der zur Rhein-Galerie führt. Dort stehen um 17.30 Uhr eine Tanzdemo sowie Reden auf dem Programm. Die einfachen Tanzschritte für die Tanzdemo können im Internationalen Frauentreff in Ludwigshafen an folgenden Terminen eingeübt werden: 7. Februar, 15.30 bis 17 Uhr, und 9. Februar, 16 bis 17.30 Uhr.