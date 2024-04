Ein 47 Jahre alter Mann konnte am Karfreitag von Polizeibeamten erst beruhigt werden, nachdem sie ihn in einer Zelle eingesperrt hatten. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er gegen 21.15 Uhr in der Yorckstraße (Süd) mit einer gleichaltrigen Frau in Streit geraten. Da sich der Mann auch nach dem Eintreffen der Polizeistreife nicht beruhigen ließ, verwies sie ihn zunächst der Örtlichkeit. Auch diesen Platzverweis ignorierte der Mann, sodass die Beamten ihn letztlich mit in die Inspektion nehmen mussten.