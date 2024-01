Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Ludwigshafener haben dieser Tage Post von der Stadt bekommen – einen Bescheid über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. In einigen Fällen müssen Hauseigentümer tief in die Tasche greifen und viel Geld zahlen. Warum das so ist.

Warum werden Straßenausbaubeiträge erhoben?

Der Ausbaubeitrag wird von Gemeinden zur Deckung der Kosten für den Ausbau, den Umbau oder die Verbesserung von öffentlichen