Neue Ordnung in der Ludwigshafener Sportstättenförderung: An der Spitze steht dabei weiterhin der ERC Ludwigshafen (ERCL), der für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen von Rückkühlwerk, Schaltschränken und Fluchtlichtanlage rund 290.000 Euro für das Eisstadion an der Saarlandstraße geltend machte. Eine richtige Entscheidung, waren sich die Fraktionsspreche Joannis Chorosis (CDU) und Christian Schreider (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Sportausschusses einig. Grünes Licht gibt es für die Baumaßnahme damit allerdings noch nicht. Das ist gebunden an die Zusage öffentlicher Fördergelder von Bund oder Land. Erst dann werde auch die Stadt ihre Förderzusage erfüllen.

Zwei Beachhandballfelder

Hinter dem ERCL platziert wurden die Anträge des VSK Niederfeld für den Umbau des Fußballspielfelds in zwei Beachhandballfelder und eine Bouleanlage sowie des BSC Oppau, der sein Spielfeld gerne in einen Kunstrasenplatz umbauen möchte. „Allerdings sind zu diesen beiden Anträgen noch Fragen zur Eigenfinanzierung offen“, erklärte die Ausschussvorsitzende, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Trotzdem wurden beide Anträge noch vor dem des Motoryachtclubs eingestuft, der sich finanzielle Hilfe für die Erneuerung seines Anlegestegs erhofft. Alle Einstufungen sind lediglich Absichtserklärungen, die an die Zusage weiterer Fördergelder geknüpft sind.