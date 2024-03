Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SPD hatte im Stadtrat vorgeschlagen, die Öffnungszeiten für die Außengastronomie in der Stadt zu verlängern. Entschieden ist das noch nicht, aber die Gastronomen hoffen, dass die Idee Realität wird. Bei einer Umfrage unter Wirten hat es keine einzige Stimme dagegen gegeben. Sie hoffen auf Mehreinnahmen und eine Belebung der Stadt.

Eines der Lokale, in dem abends immer viel los ist, ist das „Hemingways“ in der Bahnhofstraße. Dort kann man unter der Woche bis 1 Uhr verweilen, an den Wochenenden sogar bis