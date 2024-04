„Das gibt der Stadt einen klaren Handlungsrahmen.“ So kommentiert SPD-Parteichef David Guthier (34) den zuletzt von der Finanzaufsicht ADD für das Jahr 2024 mit Einschränkungen genehmigten Haushalt. Verabschiedet hatte ihn der Stadtrat bereits im Dezember. „Wir freuen uns, dass damit insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Institutionen in den Bereichen Sport, Soziales und Kultur ausgezahlt werden können. Das ist ein wichtiges Signal für die vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, so Guthier.

Gleichzeitig gebe dies der Verwaltung insbesondere für Investitionen einen klaren Rahmen. „Wir erwarten, dass die Verwaltung jetzt speziell für Kitas und Schulen umgehend an die Umsetzung geht“, erklärt der Landtagsabgeordnete als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Spitzenkandidat für die Kommunalwahl am 9. Juni.

„Darüber hinaus ist die Haushaltsgenehmigung der klare Beleg, dass der gemeinsame Weg von Kämmerer Andreas Schwarz und unserer Fraktion, im direkten Gespräch mit ADD und Landesregierung nach Lösungen zu suchen, zielführend und gut für Ludwigshafen ist“, ergänzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Julia May (39).