Wer hätte es vor drei Jahren gedacht: Im Jahr 2023 stehen immer noch wegen der Pandemie verschobene Nachholtermine im Konzertkalender. Auf Auftritte von Manowar oder Ozzy Osbourne werden die Fans dann jahrelang gewartet haben. Dafür gibt es aber nun – wenn alles so klappt wie geplant – ein prallvolles Programm in Mannheim und Ludwigshafen. Und ein Superstar tritt gleich an fünf Abenden in der SAP-Arena auf.

Das wird das Jahr der alten Männer. Derjenigen, die seit den 1960er-Jahren auf der Bühne stehen und nicht mehr oft, vielleicht sogar nie wieder live zu sehen sein werden. Klaus Meine