In der Dessauer Straße ( Hemshof/Nord) soll es in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.45 Uhr, zu einem sexuellen Übergriff auf eine 57-Jährige gekommen sein. Nach Angaben der Polizei sollen drei Männer beteiligt gewesen sein, die im Anschluss zu Fuß in Richtung Zollhof flohen. Das Opfer beschreibt sie als circa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2773 bei der Polizei zu melden.