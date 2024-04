Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seung Hwan Lee hat mit seinem zeitgenössischen Tanz „Looking For Someone To Be“ eine eigene Choreografie ausgearbeitet. Er drückt dabei die Last aus, die er sich aufgebürdet hat, um angepasst zu sein und zeigt das in einer einstündigen Aufführung am LAB im Mannheimer Jungbusch.

Lediglich von Peter Hinz als stillem Darsteller und mit dessen Musik begleitet, lebt das Stück vom starken Ausdruck des Tänzers. Ein schwarzer Raum, in grünes Licht getaucht.