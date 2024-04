Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer davon träumt, den Tag mit einem Besuch in einer schmucken Patisserie zu beginnen, muss dafür nicht erst drei Stunden mit dem TGV nach Paris fahren. Das Glück lässt sich nämlich auch keine drei Minuten vom Paradeplatz entfernt finden. Im Schaufenster der Confiserie Freundt verliert sich der Blick in einem Himmel aus Pralinen, Mousse- und Schokoladentörtchen, die mit ihrer süßen Glasur in den Auslagen stehen.

Man muss schon mit offenen Augen durch die Quadrate flanieren, um das Paradies zu entdecken. Etwa dreihundert Meter vom geschäftigen Paradeplatz entfernt, ein klein wenig versteckt,