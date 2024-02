Eine 82-jährige Ludwigshafenerin hat am Mittwoch Anzeige bei der Kriminalpolizei erstattet, weil sie von einem Telefonbetrüger angerufen wurde. Der Unbekannte hatte sich als Polizeibeamter des Landeskriminalamtes Stuttgart ausgegeben und behauptet, dass ihr Geld in Gefahr sei und sie es nur durch eine Überweisung in Sicherheit bringen könne. Laut Polizei hat die Frau das Gespräch abgebrochen und es kam zu keinem Schaden.