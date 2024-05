Die Polizei sucht Zeugen, die eine Schlägerei an der Straßenbahnendhaltestelle in der Oggersheimer Comeniusstraße am Mittwoch gegen 16.40 Uhr beobachtet haben. Wie die Polizei berichtet, wurden ein 14- und ein 16-Jähriger von einer etwa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher angegriffen und leicht verletzt. Die Gruppe habe unter anderem mit einem Ast auf die Opfer eingeschlagen und Pfefferspray versprüht, woraufhin sich die Attackierten in einen Supermarkt flüchteten. Eine Personenbeschreibung der Angreifer liegt nicht vor. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Personen geben? Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403.