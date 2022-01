Innerhalb weniger Stunden haben sich am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag bei Rheinkilometer 431,7 zwei Schiffsunfälle ereignet. Wie die Wasserschutzpolizei weiter mitteilt, fuhren sich zwei Tankmotorschiffe im Bereich der Einfahrt zum Landeshafen Nord bei der BASF fest. Das erste Schiff kam aus eigener Kraft wieder frei und konnte die Fahrt fortsetzen; dem zweiten Schiff gelang dies nicht. Es blieb mit dem Bug in der Einfahrtszone des Industriehafens, mit Heck und Mittelschiff im Rheinstrom liegen. Verletzt wurde bei der Havarie niemand und auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist laut Polizei nicht beeinträchtigt. Im Lauf des Sonntags wird versucht, den Havaristen aus dem Einfahrtsbereich des Hafens zu schleppen. Am Montag soll das Wasser- und Schifffahrtsamt Peilungen vornehmen, um den Untergrund an der Unglücksstelle zu untersuchen. Möglicherweise muss dann die Einfahrt freigebaggert werden. Nach Angaben der Polizei waren beide Schiffe überladen, eines war zudem unterbemannt.