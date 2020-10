Bei Ludwigshafen ist am Samstagnachmittag auf einem Schiff, das auf dem Rhein fuhr, ein Besatzungsmitglied über Bord gegangen. Die Person sei gegen 15 Uhr bei Rheinkilometer 421 – nördlich der Parkinsel – bei Reinigungsarbeiten von einem Güterschiff in den Fluss gestürzt, berichtet die Wasserschutzpolizei. Ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaf (DLRG) sei zufällig auf einer AAusbildungsfahrt in der Nähe gewesen und habe die Person, die eine Rettungsweste getragen habe, aus dem Fluss geholt. Sie sei leicht unterkühlt gewesen und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht worden.