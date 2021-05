„Feinkost“ aus dem Saarland und „Whistleblower“ eines Softwarekonzerns – der 32. „Rockt zu Hause“-Livestream aus dem Capitol in Mannheim war wieder mal für Überraschungen gut. Natürlich steckt hinter den Namen jede Menge Musik – und die reichte von Barock bis zu aktuellen eigenen Songs.

Mit „Whistleblower“ bezeichnet man eigentlich im übertragenen Sinn Tippgeber, die Behörden oder Presse heimlich Sachen erzählen, die andere lieber vertuschen wollen. Ganz wörtlich bezeichnet das Wort jemanden, der in eine Signalpfeife bläst. Etwas melodischer klingt es, wenn jemand in eine Flöte bläst, die Instrumente wurden in alten Zeiten auch als Pfeifen bezeichnet. Drei Querflötistinnen aus dem SAP-Sinfonieorchester haben sich als Whistleblower 3.0 zusammengetan. Paula Drabant, Doreen Maisch und Susanne Pister sind damit als Ensemble einer der „Ableger“ des Orchesters, das 1997 von der SAP-Mitarbeiterin und ausgebildeten Musikerin Johanna Weitkamp gegründet wurde.

Bekannte und weniger bekannte Klänge

Im Capitol eröffneten die Musikerinnen ihren Auftritt mit dem feierlichen zweiten Satz „Alla Hornpipe“ der Suite Nr. 2 aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“. Eigentlich als Werk für größere Besetzung geschrieben, bringt das Arrangement für drei Flöten immer noch den festlichen Charakter der Musik gut zur Geltung. Die folgende „Flötensonate“ von Johann Joachim Quantz war leider nicht genauer bezeichnet – und der barocke Meister hat davon 200 Stück geschrieben.

Gleich wiederzuerkennen war das nächste Werk aus späterer Epoche, nämlich die berühmte Habanera-Arie aus George Bizets „Carmen“.

Sehr eindrucksvoll klang die Suite „Flûtes en vacances“ von Jacques Castérède, einem Komponisten des 20. Jahrhunderts. Dem ruhigen ersten Satz folgt ein lebhafter, teils tänzerischer Teil. Im Live-Chat war zu verfolgen, dass die Whistleblower 3.0 den allerbesten Eindruck gemacht haben. Die Fans der Capitol-Streams sind aufgeschlossen und schätzen gute Musik aus allen Genres.

Zwischen Hoffnung und Pessimismus

Feinkost und Saarland – da sind natürlich Witzeleien über Lyoner-Wurst und Maggi unausweichlich. Feinkost sind aber auch eine Band aus Eppelborn, was laut Bandgründer, Komponist und Leadsänger Gerd Leinenbach mitten in der Mitte des Saarlandes liegt. Mit dabei war Bassist Christian Hoffmann, der Rest der Band wurde ersetzt von der bewährten Hauskapelle Sascha im Quadrat. Und die Songs der Saarländer rocken ordentlich. Das Lied „Wir tanzen durch den Regen“ klingt nach Hoffnung und Mut.

„Uns geht es nicht gut“ ist laut Leinenbach schon vor der Pandemie entstanden. Der ironische Text geht auf den Konsum in der Wohlstandsgesellschaft ein, der die innere Leere der Menschen nicht füllen kann. Was sich hier wie im Soziologieseminar liest, hört sich im Lied und mit anderen Worten natürlich wesentlich anschaulicher und unterhaltsamer an. Auch „So lange der Vorrat reicht“ ist gesungene Konsumkritik, da in Form bekannter Werbeslogans. Von Feinkost gibt es aber auch gefühlvolle Songs, auch in Mundart, wie etwa das ruhige „In all den Johr“. Die Kostprobe im Capitol hat gezeigt, dass die 2009 gegründete Band eine Entdeckung ist.