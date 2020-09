Um Künstlern auch im Herbst Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, haben die Reiss-Engelhorn-Museen eine neue Open-Air-Bühne im Zeughausgarten eingerichtet – kostenfrei für die Kulturschaffenden. Als eine der ersten werden Arnim Töpel und Nektarios Vlachopoulos auftreten.

Der Rasen hinter dem historischen Gebäude in C5 ist mit einem Netzwerk belegt, so dass er auch bei schlechtem Wetter begangen werden kann. Stühle für bis zu 150 Besuchern werden ebenfalls gestellt. Die überdachte Bühne mit etwa 24 Quadratmetern ist mit Starkstrom und einer Grundbeleuchtung ausgestattet. Möglich wurde das durch eine „großzügige finanzielle Unterstützung“ der Rem gGmbH Stiftungsmuseen. „Wir hatten insbesondere die Freie Szene, die in diesem Jahr dramatisch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen ist, im Blick“, sagt Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen erhalte zu 100 Prozent der Veranstalter.

Das angrenzende Restaurant C-Five hat in der Regel vor, während oder nach dem Programm geöffnet. Die Termine stehen unter https://www.rem-mannheim.de . Als einer der ersten nutzt das Kultur-Netz Mannheim Rhein-Neckar mit dem Capitol an vier Abenden die Bühne (siehe https://jetzterstrechtfestival.de/termine). Am Freitag, 18. September, 20 Uhr, wird Arnim Töpel mit seinem Kommisar Günda aus den Mundart-Krimis zu Gast sein, sein Piano mitbringen und ein dreisprachiges Programm bieten: hochdeutsch, kurpfälzisch und musikalisch. Es folgt Nektarios Vlachopoulos am Samstag, 19. September, 20 Uhr, mit „Ein ganz klares Jein!“.

Die Zeughaus-Bühne ist noch bis Ende Oktober buchbar, und es gibt noch freie Termine zu vergeben. Kontakt: Andrea Tiefensee, Telefon 0621/293 3173.