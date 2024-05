Zu einem queeren Gottesdienst lädt die Arbeitsgemeinschaft „Kreuz und queer“ für Freitag, 17. Mai, 18.30 Uhr, in die protestantische Matthäuskirche (Waltraudenstraße 34, West) ein. Er steht unter dem Motto „Dazwischen“. Neben Texten und Musik nähert sich ein Akrobatik-Paar dem Thema, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss sind alle zum Beisammensein im Mitmachgarten vor der Kirche eingeladen. Bereits zuvor bietet das Gottesdienst-Team in der Matthäuskirche ab 17 Uhr einen geschützten Raum für persönliche Gespräche. Der queere Gottesdienst findet anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit statt. Er wird von ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierten der Evangelischen Kirche der Pfalz gestaltet. Weiterhin wird es anlässlich des Tags in Mannheim ab 17.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Paradeplatz geben.