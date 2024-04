Mit Messer, Schlagring und Pfefferspray sind Jugendliche am Sonntag gegen 17.10 Uhr am Berliner Platz auf vier Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren losgegangen. Laut Polizei handelte es sich bei den Angreifern um etwa zehn Jugendliche. Bei der Auseinandersetzung wurden die 15- und 16-Jährigen leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Ein unbeteiligter 17-Jähriger wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt. Als die Polizei am Berliner Platz eintraf, hatten sich die Gruppen bereits getrennt und die große Gruppe sich entfernt. Bei einer Fahndung konnten ein 15- und ein 16-Jähriger geschnappt werden, welche vermutlich Teil der zehnköpfigen Gruppe waren. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.