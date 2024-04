[aktualisiert 16.25 Uhr] Im „Café LU Bistro“ in der Ludwigshafener Innenstadt (Amtsstraße) gab es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz. Augenzeugen zufolge stürmten mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten in Sturmhauben das Café und sicherten den Eingang. Es waren mehrere Polizeiwagen und zahlreiche Beamte im Einsatz. Udo Gehring, Leitender Oberstaatsanwalt der zuständigen Staatsanwaltschaft Kaiserslautern (Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen), erklärte auf Anfrage, dass gegen vier Gaststättenbetreiber aus dem Raum Ludwigshafen ermittelt werde: wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen illegalen Glücksspiels, Markengesetzverletzung, Abgaben- sowie Steuerhinterziehung. Zwei der Beschuldigten seien auch Automatenaufsteller. Um weitere Beweismittel zu sichern, hätten Beamte der Kripo Ludwigshafen und des Finanzamts Neustadt am Donnerstag insgesamt acht Lokale und drei Wohnungen in Ludwigshafen durchsucht, ein Dutzend Spielgeräte, Drogen in noch unbekannter Menge und zwei Schusswaffen konfisziert. Auch Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Präsidiums Einsatz, Logistik und Technik seien bei dem Einsatz und den Durchsuchungen beteiligt gewesen, so Gehring. Die Ermittlungen dauerten an.