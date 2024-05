Eine Zeugin hat am Montag gegen 14.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein Mann auf einer Wiese in der Rheinuferstraße (Mitte) sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Laut Polizei konnte der 36-Jährige wenig später in einem Supermarkt in der Ludwigstraße gefasst werden Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht und seine Daten erfasst.