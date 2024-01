Der VfK Schifferstadt war bei den Pfalzmeisterschaften der Ringerjugend im griechisch-römischen Stil in Thaleischweiler die Nummer eins in der Vereinswertung.

Die Schifferstadter, die mit 23 Nachwuchsringern in den verschiedenen Gewichtsklassen angereist waren, holten in den fünf Altersklassen von der E- bis zur A-Jugend fünf Meistertitel, belegten siebenmal den zweiten Platz, kamen zu vier dritten Rängen und erhielten dafür 96 Wertungspunkte. Zweiter in der Clubwertung wurde mit 82 Punkten der Ausrichter AC Thaleischweiler (22 Teilnehmer) mit ebenfalls fünf Meistertiteln, aber nur vier zweiten und fünf dritten Plätzen (82 Punkte) vor der TSG Haßloch (16 Teilnehmer/79 Punkte), die mit acht Meistertiteln den Vogel abschoss, aber nur viermal den „Vize“ und zweimal den Dritten stellte.

Die beiden Ludwigshafener Vereine ASV Ludwigshafen und KSC Friesenheim hatten nur kleine Ringer-Kontingente in die Westpfalz entsandt: Der ASV war mit neun Athleten, die Friesenheimer gar nur mit drei Ringern vertreten. Doch insgesamt holten die beiden städtischen Clubs mit ihren nur zwölf Startern immerhin fünf Meistertitel. Die ASV-Ringer standen dreimal auf dem „Treppchen“ ganz oben, die Friesenheimer zweimal. Der ASV holte ferner in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen jeweils zweimal den zweiten und den dritten Platz. In Thaleischweiler waren neun Vereine vertreten, erstmals auch vor dem Westpfälzer Publikum der im vergangenen Jahr gegründete AV 1923 Pirmasens. Insgesamt nahmen 110 Ringer an den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil teil, bei den Freistilmeisterschaften eine Woche zuvor in Haßloch waren es 146.

Nachwuchskämpfe in Ludwigshafen?

Pfalzmeister wurden die fünf Schifferstadter Musa Günes, Anna May, Eric Dreiling, Falk Rumesh Killet und Philipp Ernst. Als Vizemeister fuhren Jakob May, Ayaz Akduman, Bennet Malik Brech, Miriam Ramirez, Milan Benderac, Till Busch und Jonas Roß zurück. Dritte wurden die vier VfK-Vertreter Arnold Dreiling, Halil Ömer Yilmaz, Leo Philipp Engel und Damian Maier. Die drei Pfalzmeister des ASV Ludwigshafen im „klassischen“ Stil sind Mert Brancato, Deni Gantemirov und Deni Nurmatov. Vizemeister wurden Yusuf Taha Yildirim und David Steckler. Dritte Plätze belegten Badiya Solaty und David Wahl. Für den KSC Friesenheim waren Malik Muradi und Edgar Richter die Gewinner.

Hinter der Kulissen der Pfalzmeisterschaften in Thaleischweiler wurden auch die Ausrichter der bevorstehenden Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der A- und B-Jugend „ausgehandelt“. Das Ergebnis: Nach Angaben des Friesenheimer KSC-Vorsitzenden Roland Veil werden die Titelkämpfe voraussichtlich Ende Februar in Ludwigshafen ausgetragen. Zunächst war auch Bad Kreuznach als Schauplatz dieser Meisterschaften im Gespräch.